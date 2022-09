Vasco liga de vez o alerta para não ficar mais um ano na Série B

Em má fase, o Cruz-Maltino vê os rivais se aproximarem e não consegue embalar

O Vasco não vive grande fase. Por mais que esteja consolidado no G-4 da Série B a muitas rodadas, a equipe carioca não corresponde dentro de campo, vem empilhando resultados negativos e vê rivais se aproximarem.

O revés deste domingo (11) irritou ainda mais a torcida. No clássico nacional diante do Grêmio, o Cruz-Maltino saiu na frente ainda aos quatro minutos, com Léo Matos, mas deixou o adversário virar logo em sequência - e o Tricolor já vencia aos 20 minutos.

Tudo fica ainda pior quando consideramos a vitória do Londrina, neste sábado (10), que coloca os paranaenses a um ponto do Vasco. Nenê, Alex Teixeira e cia. ainda estão na quarta colocação, com 45 pontos, mas podem sair do G-4 já na próxima rodada. Basta um novo resultado ruim - e uma vitória do Londrina.

CR Vasco da Gama

Na verdade, o Cruz-Maltino ia mais sobrevivendo do qualquer coisa. Em péssima fase, só não perdeu antes a posição entre os quatro primeiros pela incapacidade dos rivais. Nos últimos cinco jogos, por exemplo, o Vasco saiu derrotado em quatro ocasiões. A única vitória veio contra o Guarani em um jogo tenso, onde o Bugre desperdiçou várias oportunidades e poderia ter empatado.

A gordura queimou e o clube não pode mais se dar ao luxo de perder pontos fáceis. Distante até de Bahia e Grêmio, segundo e terceiro colocados, briga mesmo contra Londrina, Ituano, Sport, CRB, Ponte Preta e os vários outros times que ainda sonham com uma vaga na Série A em 2022.

Agora sob o comando do treinador Jorginho, substituindo Emílio Faro, o time precisa responder rapidamente. Ficar na Série B pelo terceiro ano consecutivo seria traumático - chegou a hora de jogadores e da comissão técnica chamarem a responsabilidade.

Contra o Náutico, nesta próxima sexta-feira (16), em São Januário, é vencer ou vencer. Entrando na reta final da Série B, não existe mais tempo para desculpas. A hora é de pontuar.