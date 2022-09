Vasco lança camisa 3 que 'traz' azulejos de São Januário e herança portuguesa

Clube da Colina Histórica usou a hashtag #OrigensCruzmaltinas para divulgar seu novo kit de jogo; veja fotos

Na última terça-feira (6), o Vasco da Gama lançou seu novo uniforme 3 para o restante da temporada. O fardamento do clube é feito pela Kappa e homenageia as origens portuguesas do clube carioca.

De acordo com o clube, o novo kit de uniformes tem o objetivo de "unir em apenas uma camisa diversos elementos que traduzem a paixão do vascaíno". O principal elemento usado é o estádio São Januário, que faz 95 anos em 2022.

CR Vasco da Gama

Para dar um visual ainda mais lusitano, os uniformes contam com impressões dos típicos azulejos portugueses e que há muitos deles no estádio da Colina Histórica.

CR Vasco da Gama

Serão três cores de uniformes. Para os jogadores que atuam na linha, o uniforme é o branco. As cores preta e vinho são as opções para os goleiros.

CR Vasco da Gama

A venda do novo uniforme nas lojas começa a partir de sexta-feira (9).