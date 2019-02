Vasco: Fellipe Bastos leva três jogos de gancho após ofensas homofóbicas

Além do vascaíno, Airton, expulso na final da Taça Guanabara, foi suspenso por dois jogos; Luciano, que também levou o vermelho, foi absolvido

A 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) realizou nesta terça-feira (26) o julgamento de Fellipe Bastos, do Vasco, após uma denúncia por causa de um vídeo com conteúdo homofóbico contra a torcida do Fluminense gravado na comemoração do título da Taça Guanabara. O jogador pegou três partidas de gancho.

Além do vascaíno, Airton e Luciano, do Fluminense, expulsos no clássico, também foram julgados. O volante recebeu suspensão por dois jogos, enquanto o atacante foi absolvido.

Como o julgamento foi em primeira instância, os ainda podem entrar com recurso ao Pleno do TJD-RJ.