Vasco faz piada com Fluminense após vencer rival pela terceira vez na temporada

Em São Januário, o Vasco derrotou o Fluminense de virada e aproveitou a ocasião para zoar o rival

Na manhã deste sábado (20), o venceu o pela terceira vez nesta temporada em três clássicos disputados. A vitória de virada por 2 a 1, rendeu zoeiras nas redes sociais e, o Vasco, aproveitou a onda dos torcedores.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Após o duelo, o Cruz-Maltino usou as redes sociais para zoar o Tricolor:

Além do ônibus que faz o trajeto da Barra da Tijuca até a Freguesia, o Vasco também provocou o Fluminense com a seguinte frase: "é o destino". A frase foi usada pelos torcedores do quando o time assinou contrato com o Maracanã. Na ocasião, o Fluminense colocou a torcida do lado direito das tribunas, local que costumava a ser destinado aos vascaínos.