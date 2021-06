Vasco faz, em 2021, seu pior início de Série B do Campeonato Brasileiro

O Cruz-maltino perdeu mais uma, desta vez para o Avaí e dentro de São Januário; Getúlio e Renato fizeram os gols dos catarinenses

Depois de conseguir arrancar, de virada, a sua primeira vitória nesta edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Brasil de Pelotas, o Vasco da Gama voltou a ser derrotado. Nesta quarta-feira (16), o Cruz-maltino mais uma vez não fez um bom jogo e saiu derrotado por 2 a 0 contra o Avaí. Dentro de São Januário.

O time não teve o técnico Marcelo Cabo na beira do gramado, uma vez que o comandante recebeu cartão vermelho em meio à confusão que tomou lugar na rodada anterior – o auxiliar Fábio Cortez foi quem esteve na área técnica contra o Avaí. De qualquer forma, o desempenho vascaíno está longe de agradar o torcedor. E se compararmos o retrospecto atual com as outras três campanhas do clube na segunda divisão, os cruz-maltinos têm motivos para se preocuparem.

Nestas quatro primeiras rodadas da Série B de 2021, o Vasco venceu apenas uma vez; empatou outra e foi derrotado em duas ocasiões. Marcou três gols e sofreu o dobro, ou seja: seis. O saldo é negativo: - 3 gols.

Antes de 2021, o pior desempenho apresentado pelo Cruz-maltino no início de uma Série B havia sido em 2014. Naquela ocasião, o time, então treinado por Adílson Batista, havia conseguido duas vitórias além de um empate e uma derrota nos quatro primeiros jogos. Depois de cinco rodadas, aquela equipe conseguiu somar três vitórias, marca que já não é mais possível para o Vasco de 2021 atingir nos cinco primeiros compromissos nesta Série B.

Ainda é um corte inicial, mas já é possível dizer que o Vasco de 2021 tem os piores resultados na comparação com suas participações anteriores no certame de acesso. E o pior para o torcedor que, por causa da pandemia, acompanha de longe, é que o desempenho do time também não tem animado.

“A gente não tem conseguido nos impor”, lamentou o meia Marquinhos Gabriel após a derrota para o Avaí.