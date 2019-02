Vasco escolhe Maracanã como palco da semifinal e presidente justifica opção

Alexandre Campello afirma que Cruzmaltino poderá lucrar se público for acima de 30 mil pagantes

O Vasco jogará a semifinal da Taça Guanabara, neste domingo (10), contra o Resende, no Maracanã. A polêmica decisão irritou parte da torcida vascaína, e o presidente do clube, Alexandre Campello, justificou sua escolha e estipulou que caso o público pagante seja superior a 30 mil pagantes, o Cruzmaltino irá lucrar, e não ter um prejuízo, como vem ocorrendo com os rivais por conta das altas taxas de aluguel.

"A partir de 30 mil o Vasco tem possibilidade de lucro. É uma forma de controlarmos os gastos. É também uma questão técnica. Nós optamos por jogar lá porque é onde vai ocorrer a final da Taça Guanabara e talvez a do Carioca. A gente tem que estar jogando no Maracanã habitualmente. O fato de jogar sempre em São Januário afasta o público do Maracanã. Caso enfrentemos na final Fluminense ou Flamengo, que estão acostumados a jogar lá sempre, eles podem tirar vantagem disso", disse o mandatário do Vasco ao Sportv.

Campello não entrou em detalhes sobre os valores que ficaram acordados entre o clube, o consórcio do Maracanã e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), mas deu a entender que ocorreu uma redução. O presidente vascaíno também garantiu que não sofreu pressão por parte da Ferj para escolher o Maracanã.

"Vai ocorrer um esforço conjunto entre nós e de quem cuida do Maracanã para reduzir esses valores. Acertamos um valor fixo para público até 30, 40 e 50 mil. Maior que 50 mil torcedores, será escalonado. Não foi uma imposição da Ferj. Faz parte de um plano da nossa gestão. É importante que o torcedor entenda que o Maracanã também é a casa do Vasco", afirmou.

"O Vasco tem seu estádio, que é maravilhoso, mas o Maracanã também é a casa do Vasco. Nós sabemos que São Januário comporta algo em torno de 20 mil e o Vasco geralmente joga pra uma demanda de público maior. Precisa ter a condição de jogar no Maracanã e fazer desses jogos rentáveis", declarou.

Os preços dos ingressos para o duelo com o Resende serão: R$ 40 (R$ 20 a meia) para os setores Norte e Sul, e R$ 60 (R$ 30 a meia) para Leste e Oeste.