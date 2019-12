Vasco e Fluminense trocam provocações por mosaico no Maracanã

Entenda por que, mesmo sem estarem se enfrentando na última rodada do Brasileirão, os rivais cariocas estão trocando farpas

A torcida do encheu o Maracanã neste domingo (08), para o jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2019 contra a . E em meio à toda a festa preparada para exaltar o amor pelo clube, a mensagem de um mosaico nas arquibancadas provocou revolta no – que enfrenta o em .

“Nós somos a história”, será a mensagem levantada em cartazes pelos cruz-maltinos no Maracanã. Acontece que a frase tem sido usada até institucionalmente pelo Tricolor Carioca. Vale lembrar que os clubes também travam uma longa disputa envolvendo a localização das torcidas em clássicos disputados no estádio carioca.

Clubes trocam provocações na internet

Um dos jogos mais marcantes do nosso título brasileiro de 1984 foi contra o Corinthians. Na semifinal da competição, o Fluminense não tomou conhecimento do adversário e mostrou, mais uma vez, que #NósSomosAHistória. Com gols de Assis e Tato, 2 a 0 para o Tricolor. #RecordarÉViver pic.twitter.com/3cgHEcorSb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 8, 2019

Através de suas redes sociais, o Fluminense postou a imagem de um livro intitulado “Nós somos a história” acompanhado de emojis de olhos – como se estivessem olhando atentamente para o mosaico do Vasco, ainda que não tenha citado diretamente a situação.

O Vasco, então, respondeu com uma foto cujo protagonismo está na taça da Libertadores conquistada em 1998, com o estádio de São Januário ao fundo e a seguinte frase: “mais um ano e não chegam a 10% de nossa história”.

Foi a deixa para o Fluminense responder com a imagem de um recibo, ironizando o fato de o Vasco ter “sentido” a provocação. O Tricolor foi além ao relembrar a conquista do Brasileirão de 1984, justamente sobre o Gigante da Colina, citando que o principal jogo naquela campanha foi a semifinal contra o Corinthians (adversário neste domingo) e ignorando o Cruz-Maltino.

Rivalidade quase centenária e com uma discussão inesperada na última rodada do Brasileirão 2019.