Vasco e Flamengo se reencontram no Carioca após duelo épico do "outro patamar"

Meses após a polêmica declaração de Bruno Henrique, rivais prometem duelo menos emocionante após 4 a 4 de 2019

Depois de um dos clássicos mais emblemáticos dos últimos tempos, e se reencontram nesta quarta-feira (22) em clima de pré-temporada. Cerca de dois meses depois da já famosa declaração de Bruno Henrique, alegando que o Fla estava "em outro patamar", os dois clubes fazem o primeiro embate de 2020 às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo .

Apesar de ser apenas a segunda partida do ano e valer pouco se comparado ao que ambos têm em vista para o ano, a rivalidade já dá as caras no duelo. O Flamengo, que disputou o há menos de um mês, vai mandar a campo um time recheado de juniores, esvaziando uma possível derrota para o adversário.

Ciente disso, o técnico Abel Braga, que revê o clube após uma conturbada saída no meio do ano passado, contra-atacou rapidamente. Subiu oito jogadores das categorias de base, aproveitando a eliminação dos juniores na , e assegurou que vai poupar todos os titulares.

"Vou poupar todos os jogadores. Nós vamos com um jogador que tem uns anos a mais, mas o resto é sub-20", comentou o treinador, assegurando que vai escalar apenas o atacante Ribamar entre os atletas mais velhos. O centroavante, aliás, marcou o último gol daquele épico 4 a 4.

Naquela ocasião, o "outro patamar" flamenguista era motivado pela liderança isolado do Brasileiro, que se transformou em título poucas semanas depois, e pela disputa da final da Libertadores da América, já assegurada com uma goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio.

O Vasco, sob a batuta do hoje palmeirense Vanderlei Luxemburgo, surpreendeu com um contra-ataque rápido e bom toque de bola, ficando duas vezes na frente do placar (2 a 1 e 3 a 2). O volume de jogo dos rubro-negros, porém, impediu que os vascaínos celebrassem o que seria uma marca positiva histórica no duelo.

Para esta quarta-feira, sem os destaques dos dois lados, fica na mesa um tabu: o Vasco não derrota o Flamengo há 14 partidas, desde 2016. Com juniores ou não, um triunfo neste meio de semana já quebra a escrita recente a favor do rubro-negro e "aproxima" os patamares dos dois lados.