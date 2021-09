Vasco e Fernando Diniz: o risco que existe para cada um dos dois lados

O novo treinador, que assume o time no lugar de Lisca, tem estreia marcada para 16 de setembro contra o CRB

O Vasco da Gama agiu rápido após o pedido de demissão do técnico Lisca. Fernando Diniz foi oficializado como novo comandante da equipe de São Januário. A missão é difícil: recolocar um time que ocupa a nona posição na Série B na briga pelo acesso à elite do nosso futebol. E com apenas 15 rodadas para o fim da temporada vascaína, o Cruz-maltino não pode perder tempo... nem pontos.

Uma pergunta feita logo após o anúncio do novo técnico cruz-maltino é a seguinte: Diniz é uma boa para o Vasco? E o Vasco, nesta situação lamentável para o seu tamanho e tradição, é uma boa para um treinador que vem sendo desgastado por demissões e críticas?

A resposta óbvia é um sonoro: não há como saber. E realmente não há. O futebol é cheio de pequenos detalhes e não costuma ser território fértil para videntes. Mas, teimosos que somos, vamos buscar alguns dados para imaginar como poderá ser o cenário de ambos os lados – do clube e do treinador.

Sem tempo (nem pontos) a perder

(Foto: Divulgação/Avaí)

Restam 15 rodadas para o Vasco nesta Série B 2021 e, segundo dados da UFMG, a chance do time conseguir o acesso é de apenas 6%. É muito pouco. Ou seja: Fernando Diniz precisa causar um impacto positivo imediato para melhorar o cenário cruz-maltino.

Diniz é um treinador de trabalhos autorais, daqueles que exigem tempo de adaptação por parte de seus jogadores. E tempo é algo que o Vasco não tem mais: as vitórias precisam vir. Nestes 15 jogos o novo treinador precisará de resultados rápidos. Será que vai conseguir? É uma das tantas perguntas que nos fazemos agora.

Ainda segundo a UFMG, o time que chegar a 62 pontos ultrapassa a barreira dos 90% de chances de conseguir o acesso para a primeira divisão (92% mais precisamente). Nas últimas edições da Série B os times que conseguiram a última vaga no G-4 sempre estiveram por volta desta pontuação. Hoje o Vasco tem apenas 32 pontos e teria que somar quase a totalidade do que conseguiu até aqui para alcançar tal marca. Para que isso aconteça, precisará aumentar o aproveitamento atual de 46.4% para 66.6% nos próximos 15 jogos.

Considerando os trabalhos feitos por Fernando Diniz desde que ele assumiu o Athletico-PR até sua última passagem pelo Santos, o treinador só conseguiu ter aproveitamento perto destes 66.6% uma única vez nos seus 15 primeiros jogos por uma nova equipe: em 2019, pelo Fluminense. Com grande maioria dos jogos válidos por aquele Campeonato Carioca, o Tricolor de Diniz venceu 68.8% dos seus pontos (9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas).

Ou seja: impossível não é, mas será uma tarefa muito difícil.

Vasco encaixa com o pensamento de Diniz?

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Resultados, contudo, não são garantias. Também é preciso imaginar como será o encaixe das ideias do treinador com as características do elenco, levando sempre em consideração a necessidade de uma resposta rápida.

Se Diniz tem como base de seu trabalho a manutenção da posse de bola, chega a um Vasco com uma das maiores médias neste quesito dentro da Série B: 51.7% segundo dados da Opta Sports. Esta é a parte positiva. A parte negativa é que nenhum dos times com maior tempo médio de posse está no G-4 (Cruzeiro, Náutico e Remo).

O temor por Vanderlei

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

E dentro desta questão da posse de bola, um outro temor está no gol. Os últimos trabalhos de Fernando Diniz mostram que seu goleiro precisa saber sair jogando com os pés.

Titular do Vasco, Vanderlei tem o segundo pior aproveitamento em passes dentre os goleiros com pelo menos 19 partidas disputadas nesta Série B (64.6%, mais apenas do que Georgemy, do Vila Nova) e, num passado recente, perdeu a vaga de titular absoluto do Santos exatamente por esta questão na época em que o Alvinegro Praiano era treinado por Jorge Sampaoli. Nas últimas rodadas, inclusive, o Vasco sofreu gol e sustos quando o arqueiro saiu jogando com os pés.

O risco que existe para cada um

É por isso que, dentre as muitas dúvidas, talvez uma das unanimidades em relação à parceria Vasco/Diniz seja a opinião de que... é arriscado. E arriscado tanto para o clube quanto para o treinador. Mas com ambos buscando uma retomada rápida em suas realidades, vai que dá certo? O futebol tem como uma de suas vocações a surpresa.