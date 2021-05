Vasco é campeão da Taça Rio 2021, mas pode não receber R$ 1 milhão prometido

A Ferj sofreu uma queda muito grande de suas receitas pela mudança de contrato com a televisão

O Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis por 3 a 0 e se sagrou campeão da Taça Rio na tarde deste sábado (22), em São Januário. No tempo normal o Fogão levou o jogo por 1 a 0, o que empurrou a decisão para as penalidades. Na disputa o goleiro Vanderlei brilhou e pegou todas as três cobranças botafoguenses.

Mesmo com o título, o cruz-maltino corre sérios ricos de ficar sem receber a premiação. Na teoria o campeão receberia R$ 1 milhão pelo campeonato, mas a federação não garante pagar o prêmio.

Isso porque a Ferj, sofreu uma queda muito grande de suas receitas, muito por conta da mudança de contrato com a televisão que acabou não atingindo os valores ideais da federação.

Segundo apuração do portal UOL, os clubes já estavam cientes que não receberiam o valor, e a questão já vinha sendo discutida com os dirigentes dos times.

Embora a venda das assinaturas do pay-per-view tenha sido bem-sucedidas, ainda não foi o suficiente para realizar o pagamento das premiações.

A federação paga para os vencedores da Taça Rio e da Taça Guanabara R$ 1 milhão cada, o campeão Carioca leva R$ 2 milhões e o vice R$ 1 milhão.