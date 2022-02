Vasco e 777 Partners: quais são os próximos passos para sacramentar a SAF?

O Vasco avançou para ser mais um clube brasileiro a aderir o modelo de clube-empresa, a SAF (Sociedade Anônima do Futebol), para administrar seu futebol.

Conforme divulgou o portal GE, o presidente Jorge Salgado está em Miami negociando com 777 Partners, empresa norte-americana que investe em diversos setores econômicos, para a venda da participação majoritária para a empresa administrar o clube.

Ainda segundo o portal, o presidente assinou, em Miami, um "pré-acordo" para venda de 70% do clube-empresa. A companhia se responsabiliza por investir R$ 700 milhões ao longo do anos e, ainda, lidar com todas as dívidas do clube, concluir os centros de treinamento da base e do profissional e investir na reforma de São Januário.

O negócio, porém, depende ainda da aprovação dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Beneméritos, que irão analisar e debater sobre o acordo.

Além disso, o acordo não é vinculante, ou seja, não gera obrigações para as partes até o negócio ser fechado. Dito isso, há um prazo de três meses para que todos os acordos políticos e burocráticos, como a redação do contrato, sejam realizados.

A diretoria do clube carioca e a empresa negociaram por três para chegar neste acordo, considerando uma proposta adequada para o time. Com a participação majoritária, a companhia terá poder de decisão em todas as questões administrativas, financeiras e do futebol do Vasco.

Com sede em Miami, nos Estados Unidos, a 777 Partners é uma empresa que investe em diferentes ramos, como aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento, econômicos. Pelo futebol, a empresa comprou o Genoa, da Itália, e ainda adquiriu participação minoritária no Sevilla, da Espanha.

Vale lembrar que o acordo do Vasco com a 777 Partners é semelhante ao estabelecido recentemente por Botafogo, com John Textor, e Cruzeiro, com Ronaldo.