Vasco defende homenagem ao Fla: "Só pessoas pequenas seriam contrárias"

O clube Cruz-Maltino recebeu algumas críticas por ter inserido a bandeira Rubro-Negra em seu uniforme

Alexandre Campello, presidente do Vasco, comentou sobre a atitude do clube em homenagear as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu e sobre as críticas que recebeu de grupos políticos internos ao incluir a bandeira do Flamengo na camisa.

“Decidimos isso internamente. Sabíamos do risco, especialmente pelo momento político que vivemos, a divisão que existe dentro do clube. O Vasco sempre foi um clube de vanguarda, é um clube diferente que precisa ser visto como tal”, disse o presidente em entrevista ao Seleção SporTV.

“Só pessoas pequenas, com desejos políticos, poderiam ser contrárias a um gesto de solidariedade diante de uma tragédia tão grande”.

Na última quarta-feira (13), o time Cruz-Maltino recebeu o Resende pela semifinal da Taça Guanabara, e exibiu horas antes da partida a camisa que iria usar no duelo. Na parte da frente, a frase estampada: “Em frente, juntos”. Além disso, incluiu uma pequena bandeira do Flamengo ao lado da vascaína.

“O Vasco precisava ser solidário. Nós vivemos em uma cidade violenta, e ao longo dos anos sempre existiu animosidade e clima de violência entre as torcidas. Nós queríamos passar uma mensagem de paz, solidariedade, confotrto às famílias e à torcida do Flamengo, que no momento sofre com essa perda”, acrescentou Campello.