Vasco x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela quinta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe o CRB neste sábado (19), às 16h30 (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, de olho apenas na vitória para afastar a pressão sobre o técnico Marcelo Cabo. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode ver o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x CRB DATA Sábado, 19 de junho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes (TO)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca a segunda vitória na Série B 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (19), às 16h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado pelo resultado positivo após a derrota para o Avaí no meio da semana, o Vasco entra em campo de olho apenas nos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento da Série B e reduzir a pressão sobre o técnico Marcelo Cabo e os jogadores, que foram alvos de apedrejamentos por parte da torcida.

"Protestar e criticar é totalmente aceitável. Somos profissionais e estamos acostumados com julgamentos todos os dias. O que não dá para aceitar são condutas violentas que colocam a integridade física de trabalhadores em perigo. Ninguém fica feliz com um momento ruim. Ninguém trabalha para fazer as coisas de forma errada. Você acha que a motivação vem a partir de uma agressão? Lamento, está totalmente equivocado. Se você concordar com esse tipo de atitude, precisa rever seus conceitos!", postou Jabá.

Até o momento, o Vasco registra duas derrotas, um empate e apenas uma vitória na Série B.

Do outro lado, o CRB vem de derrota para o Goiás por 1 a 0 na última rodada, após um empate e duas vitórias na Série B.

Para o confronto, o técnico Allan Aal não terá o lateral-esquerdo Guiherme Romão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marthã retorna.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e MT; Romulo (Michel), Galarza (Andrey) e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá), Gabriel Pec e Germán Cano.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Alexandre Melo; Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro, Alisson Farias e Hyuri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 2 Vasco Série B 12 de junho de 2021 Vasco 0 x 2 Avaí Série B 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Vasco Série B 23 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Vasco x Brusque Série B 26 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 3 x 2 Confiança Série B 12 de junho de 2021 Goiás 1 x 0 CRB Série B 15 de junho de 2021

Próximas partidas