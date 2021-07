Vasco x Confiança: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste sábado (3), pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe o Confiança neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B, buscando reencontrar o caminho da vitória. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x Confiança DATA Sábado, 3 de julho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Kleber Alves (DF) e Lucas Torquato (DF)

Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

Cruzmaltino busca a recuperação na Série B 2021 / Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (3), a partir das 16h30 (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado pela vitória após a derrota para o Goiás por 1 a 0 na última rodada, o Vasco entra em campo pensando apenas nos três pontos para subir na tabela de classificação.

Com cinco desfalques, o técnico Marcelo Cabo terá dor de cabeça para escalar a equipe. Bruno Gomes e Juninho, expulsos contra o Goiás, são desfalques, assim como Galarza, Morato e Léo Jabá, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Confiança, com oito pontos, não vence há duas rodadas (um empate e uma derrota) e, de acordo com o volante Bruno Sena, a equipe terá dificuldades para vencer a equipe carioca.

"Difícil é sim, se tratando de uma grande equipe que é o Vasco, mas não é impossível. A gente vem trabalhando esses dias, acertando os detalhes. Sabemos da dificuldade, mas estamos bem preparados, estamos focados, sabemos da nossa responsabilidade de [conseguir] uma grande vitória que seria muito importante para a gente dar um salto na tabela", analisou.

Serginho, suspenso após a expulsão na derrota para o Coritiba por 1 a 0, deverá ser substituído por Bruno Sena.

Além do volante, o técnico Rodrigo Santana não poderá contar com o zagueiro Nery Bareiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação da Vasco: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Juninho, MT e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá) e Cano.

Provável escalação do Confiança: ​Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Leandro Silva e João Paulo; Bruno Sena, Jhemerson e Daniel Penha; Neto Berola, Alex Henrique e Ludy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Brusque Série B 27 de junho de 2021 Goiás 1 x 0 Vasco Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Sampaio Corrêa Série B 9 de julho de 2021 19h (de Brasília) Coritiba x Vasco Série B 13 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 Confiança Série B 25 de junho de 2021 Confiança 0 x 1 Coritiba Série B 29 de junho de 2021

Próximas partidas