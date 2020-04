Vasco com voos mais altos e coração Gre-Nal: Mauro Galvão repassa temas em live

Eterno craque como zagueiro, o ídolo falou sobre vários temas de sua carreira no futebol

Depois de recebermos nomes como Sávio, Athirson e outros personagens de destaque do futebol, em nossa live no Instagram, foi a vez de falar com um dos maiores zagueiros de todos os tempos no : Mauro Galvão.

O ex-jogador, que segue bastante inteirado do que acontece no , demonstrou apoio a Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência do clube que animou os cruz-maltinos falando em reforços do quilate de Ibrahimovic, Balotelli e outros.

“A candidatura do Leven eu apoio. É uma pessoa que acho que pode ajudar muito o Vasco”, disse, acreditando que eventuais reforços seriam efetivamente apenas para 2021.

“Agora é outro foco, outra situação (...) Depois da eleição, aí sim eu acho que as coisas podem andar para outro nível e a gente poder, de repente contar com grandes jogadores, como foram citados. Mas vejo como parte de especulação que faz parte do futebol”.

“Eu gosto [do Ibrahimovic], Giovinco também é bom. Ninguém vai dizer que não é bom, porque são bons jogadores, mas daí a isso acontecer tem muita coisa para a frente. Eu gostaria? Claro que gostaria. Quem não gostaria de ter jogador bom no seu time?”, completou.

Mauro também se colocou aberto para, no futuro, poder ajudar novamente o Gigante da Colina.

“O Vasco tem um potencial enorme. O Vasco não utiliza nem 50% do seu potencial, parece que nem sabe usar a força que tem (...) O clube tem condições de fazer coisas muito maiores, então eu quero sempre ajudar o Vasco, como, graças a Deus, já ajudei dentro de campo”.

Em uma conversa com cerca de uma hora, Mauro Galvão também relembrou o histórico título carioca conquistado pelo em 1989, e muito mais. Mas perguntado sobre a maior rivalidade do futebol brasileiro, ele não titubeou para afirmar que é o Gre-Nal.

“Em termos de rivalidade, é a maior rivalidade. Passa um pouco do futebol, vai além”, disse, mostrando gratidão também por ser uma das únicas unanimidades entre as duas torcidas.

Todos já tentaram, mas campeão invicto só o Inter de Falcão, Jair, Mário Sérgio, Benitez e Mauro Galvão em 1979. Beijos de luz #pas pic.twitter.com/gS5lOJd60M — Almanaque Esportivo (@a_esportivo) August 19, 2017

Em um dia como hoje, mas em 1961, nascia Mauro Galvão. Como zagueiro, vestiu a Tricolor pela 1ª vez em 1996, com 36 anos. Ergueu o Brasileirão/1996, /1997 e 2001 e /2001. Tricolor de coração desde criança, pendurou as chuteiras em 2002 com 40 anos, no . pic.twitter.com/PIHAU6yRgg — Recuerdos de Grêmio (@RecuerdosGFBPA) December 19, 2017

“Eu sempre procurei respeitar muito os times que eu joguei e que eu jogava contra. Nunca tive nenhum atrito. E hoje posso ir para Alegre sem nenhum problema que me dou bem com todas as torcidas”.