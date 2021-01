Vasco x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca será disputado neste domingo (10), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico carioca na área! e entram em campo neste domingo (10), ás 20h30 (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV (exceto RJ) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Botafogo DATA Domingo, 10 de janeiro de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes VAR: Marcelo Carvalho (SP) e Alex Ang (SP)

Quarto árbitro: João Ennio (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistentes VAR: Elmo Alves (GO) e Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Luxa está de volta ao comando do Vasco / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV (exceto RJ) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco reencontra o Botafogo após a eliminação na quarta fase da Copa do , e lutando contra o rebaixamento.

Após o empate sem gols com o na reestreia de Vanderlei Luxermburgo no comando da equipe, que o tirou do Z-4, a torcida ganhou mais uma boa notícia: Cano se antecipou ao anúncio oficial do clube e anunciou a permanência de Benítez.

"Você não sabe o que é saudade."



Eu: 👇🏽 pic.twitter.com/CRL7d5SvuI — (@VascodaGama) January 8, 2021

Já o Botafogo, em situação mais complicada, soma apenas 23 pontos, e acumula duas derrotas consecutivas no Brasileirão.

O técnico Eduardo Barroca não terá Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi, suspensos, além de Gatito Fernández, Iván Angulo, Lucas Barros e Guilherme , lesionados.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Tenório, Werley, Castán e Henrique; Bruno Gomes, Pikachu, Juninho, Léo Gil e Talles Magno; Cano.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis; Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan), Pedro Raul.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 3 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 Atlético-GO 0 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Brasileiro 16 de janeiro de 2021 21h (de Brasília) RB x Vasco Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 2 Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 Botafogo 0 x 2 Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas