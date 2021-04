Vasco avança na Copa do Brasil em jogo marcado por aglomeração

Gabriel Pec e Andrey foram, em campo, os destaques do time comandado por Marcelo Cabo contra o Tombense

Dentro de campo, em duelo contra o Tombense, pela segunda fase da Copa do Brasil 2021, o time do Vasco da Gama voltou a fazer mais uma exibição segura, que passa confiança no roteiro desta temporada que será de reconstrução na Série B em busca do acesso à elite. Mas a vitória por 2 a 1 também ficou marcada por cenas lamentáveis, em um momento em que o país bate recordes de morte por causa da Covid-19.

Nas cercanias do estádio Antonio Guimarães de Almeida, na cidade mineira de Tombos, dezenas de pessoas se reuniram em um local que permitia a visão do campo. Muitas destas pessoas estavam, um dia depois de o Brasil superar a triste marca de 4 mil mortes em 24h, sem máscaras.

A polícia precisou intervir, após pedido da CBF, para retirar os torcedores. Foi apenas no início do segundo tempo, quando o Cruz-maltino vencia por 2 a 0, que os policiais conseguiram esvaziar a localidade.

Dentro de campo, o time comandado por Marcelo Cabo abriu o placar através de Gabriel Pec, jovem das categorias vascaínas que vai fazendo um bom início de temporada; Andrey, já no segundo tempo, ampliou em cobrança de falta – fazendo justiça, por linhas tortas ao erro do juiz, que nesta fase da competição não conta com o auxílio do VAR, uma vez que o lance havia sido pênalti. Daniel Amorim, na reta final, diminuiu para a Tombense.