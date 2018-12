Vasco anuncia acerto com Bruno César antes mesmo da assinatura do contrato

Liberado pelo Sporting, meia chega ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos

O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (20) que já acertou salários e tempo de contrato com o meia Bruno César, de 30 anos. O jogador estava foi liberado pelo Sporting, de Portugal, e é aguardado no Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato de dois anos com o Gigante da Colina.

Ex-jogador do Corinthians e do Palmeiras, Bruno César não vinha sendo muito utilizado no Sporting e tinha o desejo de retornar ao Brasil.

Bruno César é o segundo reforço do Vasco para 2019. Antes, o Cruz-Maltino já havia se acertado com Ribamar, ex-Botafogo.