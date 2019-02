Vasco amplia fama de grande favorito no duelo contra o Fluminense

Cruz-maltino vence por 1 a 0 e aumenta supremacia sobre o rival

O ataque do Fluminense parou diante do Vasco no último sábado (2) após 12 gols marcados em três jogos. Um fato comum para os torcedores de ambas as equipes, que acompanham a supremacia da equipe de São Januário sobre os tricolores.

Em clássico disputado em Brasília, o Cruz-maltino venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Pikachu, e aumentou a vantagem recente: dos últimos 21 jogos disputados, venceu 10, empatou oito e perdeu apenas três.

Com o resultado no último sábado (2), a equipe comandada por Valentim assegurou a primeira colocação do Grupo B da Taça Guanabara, e agora aguarda o seu adversário na semifinal, que saírá de Bangu, Boavista ou Resende.



Foto: Rafael Ribeiro / Vasco

Uma vitória importante que tirou o Flamengo do seu caminho e colocou o Flu com o desafio. O clássico só não será realizado se o Rubro-Negro perder para a Cabofriense e o Bangu vencer o Resende.

Agora, antes do desafio da semifinal, as equipes estreiam na Copa do Brasil. Na terça-feira (5), o Fluminense enfrenta o River-PI, em Teresina, enquanto o Vasco terá pela frente o Juazeirense-BA no dia seguinte, em Juazeiro.