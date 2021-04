Vasco ainda pode ser campeão da Taça Rio - mas não do Carioca; entenda

Cruzmaltino é eliminado do Campeonato Carioca, mas como prêmio de consolação, vai disputar a Taça Rio

O Vasco tentou, mas o empate com o Boavista em 2 a 2 neste domingo (18), pela penúltima rodada da Taça Guanabara, deixou a equipe na sexta posição, com 14 pontos, e, com apenas mais uma rodada a ser disputada, não tem mais chances de alcançar a Portuguesa, quarta colocada com 18 pontos. Desta forma, o cruz-maltino não tem mais chances de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca.

Apesar de ter pela frente o Resende na última rodada da Taça Guanabara, o Vasco seguirá na Taça Rio. O prêmio de consolação para quem iniciou mal a temporada.

O novo regulamento do Carioca 2021

Com novo regulamento, o estadual de 2021 tem uma fórmula diferente de disputa. O campeão da Taça Guanabara será quem mais fizer pontos nas 11 rodadas de todos contra todos. O Vasco ficou para trás na disputa. Os quatro melhores ainda fazem as semifinais para decidir o campeão Carioca, enquanto quem ficou entre entre o quinto e oitavo, disputam as semifinais da Taça Rio.

Desta forma, agora o Vasco passa a se preocupar com a Copa do Brasil e a Série B.

"Infelizmente, empatamos. Trabalhamos bem. Agora é evoluir, já notamos isso, queremos subir para a Série A. Isso é o mais importante", afirmou Gabriel Pec.