Vasco acerta empréstimo de Fábio Gomes, do Atlético-MG, até o fim de 2022

Gigante da Colina tem duas opções de compra ao final do período de empréstimo

O Vasco chegou a um acordo com o Atlético-MG pela contratação de Fábio Gomes. O atacante tem um contrato de empréstimo encaminhado com o Cruzmaltino até o final de 2022.

Como soube a GOAL, o Vasco tem duas opções de compra no fim do contrato do empréstimo: 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) por 50% ou 3 milhões (R$ 15,6 milhões) por 100% do passe do atacante, que não vingou com a camisa do Galo. Os valores foram mantidos em sigilo. A informação foi divulgada pelo site Atenção Vascaínos em um primeiro momento.

O centroavante, inclusive, deve viajar ao Rio de Janeiro já nesta semana para dar início nos exames médicos e assinar o contrato de empréstimo com o Cruzmaltino.

Desde o começo do ano no clube de Minas, Fábio Gomes disputou apenas 16 jogos e anotou três gols. O atacante chegou ao clube depois de brilhar com a camisa do New York Red Bulls em 2021.