Vários grandes nomes deixam a seleção italiana após a eliminação na Copa do Mundo

Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), e Gianluigi Buffon apresentaram suas demissões à FIGC, segundo Fabrizio Romano. A seleção italiana perdeu na última terça-feira a final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo, após o que Gravina e Buffon tiraram suas conclusões e se demitiram.

A Itália estava a um jogo da Copa do Mundo, mas acabou tendo que reconhecer a superioridade da Bósnia e Herzegovina, que, após a disputa de pênaltis, vai para a fase final do torneio.

Com a derrota, a Itália fica de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, e já se passaram doze anos desde que a Azzurri participou do torneio. Isso causou grande comoção no país.

Assim, Gennaro Gattuso supostamente deixará o cargo de técnico da seleção, e o zagueiro do Inter, Alessandro Bastoni, está sendo duramente criticado pelos torcedores e pela mídia por causa do cartão vermelho recebido na partida contra a Bósnia.

Após a saída de Gravina, Buffon e Gattuso, parece que cabeças vão rolar na Itália, que se encontra em uma das maiores crises do futebol de sua história.

Gravina é presidente da FIGC desde 2018, o que significa que, sob seu comando, a Itália ficou de fora de duas Copas do Mundo consecutivas.

Buffon se aposentou em 2023, aos 45 anos, como goleiro e começou a trabalhar imediatamente na FIGC, onde era um elo importante entre a comissão técnica e a seleção italiana.