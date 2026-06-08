Vários clubes da Eredivisie estão de olho no craque do Telstar: o clube quer negociar o mais rápido possível

Jeff Hardeveld pode vir a realizar uma transferência dentro do país, segundo informou a revista Voetbal International nesta segunda-feira. No entanto, seu atual clube, o Telstar, não está disposto a deixá-lo sair tão facilmente e deve se reunir em breve com o lateral-esquerdo.

O zagueiro de 31 anos teve uma boa temporada no time recém-promovido. Sob o comando de Anthony Correia, Hardeveld ganhou cada vez mais importância e se tornou um dos jogadores decisivos da equipe.

Hardeveld disputou nada menos que 39 partidas, nas quais marcou sete gols e deu oito assistências. Ele também foi crucial na reta final do campeonato, quando o Telstar tentou — e conseguiu — evitar o rebaixamento. Nas últimas quatro partidas, ele marcou duas vezes e deu uma assistência importante na partida decisiva contra o FC Volendam na última rodada.

Essas atuações não passaram despercebidas. O lateral-esquerdo, portanto, está despertando grande interesse de outros clubes na Holanda. Apesar disso, o Telstar tenta mantê-lo no time e renegociar seu contrato, que vai até meados de 2027, para prolongá-lo. Por isso, eles vão entrar em contato com ele em breve.

O recém-promovido Willem II, que pode oferecer mais financeiramente, estaria de fato interessado em contratar o zagueiro. Ele também está no radar do NAC Breda, mas o clube parece estar desistindo devido ao rebaixamento para a Keuken Kampioen Divisie.

Além disso, o sc Heerenveen também o acompanha de perto. Os frísios já contam com Vasilios Zagaritis como um bom lateral-esquerdo, mas o grego poderia deixar o clube neste verão, já que está na mira de vários clubes.

De acordo com a Voetbal International, também haveria interesse estrangeiro por Hardeveld. No entanto, o zagueiro indicou que gostaria de permanecer na Holanda.