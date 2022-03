Vargas aceita redução salarial para renovar com o Atlético-MG

Eduardo Vargas está disposto a reduzir o seu salário para renovar contrato com o Atlético-MG no mercado da bola. O jogador, que recebe pouco mais de R$ 12 milhões por ano, já sinalizou com a intenção de diminuir a quantia para seguir na Cidade do Galo até o fim de 2024.

Os números do novo contrato não são revelados, mas o estrangeiro de 32 anos já se colocou à disposição da cúpula para diminuir os ganhos mensais. A sua intenção é seguir em Belo Horizonte, onde está feliz, especialmente pelo que conquistou na temporada passada.

Mais artigos abaixo

O atual contrato do chileno com o clube se encerra em dezembro de 2022. O estafe do atleta está em tratativas com a diretoria há ao menos duas semanas. A intenção é formalizar um acordo para a sua permanência no clube nos próximos dias.

Houve uma divergência em relação ao tempo de contrato. Os mineiros, a princípio, queriam estender o compromisso somente até o fim de 2023. No entanto, os representantes de Eduardo Vargas mantêm a pedida para que o vínculo seja de duas temporadas e estão confiantes de que haverá uma resposta positiva.

A informação sobre a redução salarial de Eduardo Vargas foi inicialmente divulgada pelo blog do Jorge Nicola e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.