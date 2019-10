Varane promete elogiar Real Madrid para Mbappé: "sempre quero ele no meu time"

Zagueiro francês do Real Madrid promete elogiar o clube para o companheiro de seleção. Ele espera que o atacante do PSG se mude para a Espanha

Raphaël Varane tem feito elogios sobre o para Kylian Mbappé, companheiro de seleção francesa. O zagueiro diz que sonha em tê-lo ao seu lado no Santiago Bernabéu.

Em entrevista ao programa El Transitor, da Rádio Onda Cero, da , o defensor revela o desejo de contar com o jovem em sua equipe.

"Sempre quero Mbappé em minha equipe. Se algum dia me pergunta, só direi coisas boas do Real Madrid", declarou o jogador de 26 anos.

"Em termos de pressão, há poucas coisas que se possam comparar com ser jogador do Real Madrid. Porém, me sinto orgulhoso por viver na Espanha. Sempre o vi como um grande país para viver e sempre destaco a alegria com a qual se vive", acrescentou.