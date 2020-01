Varane indica caminho do sucesso a Rodrygo e Vinicius no Real: crescer, observar e aprender

Zagueiro revelou que deseja ajudar os jovens brasileiros no Santiago Bernabéu

Acostumado a conquistar títulos, o almeja não só voltar a vencer a na temporada 2019/20, como também a Liga dos Campeões. Contando com Vinícius Jr. e Rodrygo no elenco, o experiente zagueiro Varane deseja ajudar o amadurecimento dos jovens brasileiros em campo.

"Eu me vejo em Rodrygo e Vinicius, eles são jovens que precisam crescer, observar e aprender. É nossa responsabilidade ajudá-los a crescer", disse em entrevista ao canal da Liga.

Questionado ainda sobre os duelos especiais com Lionel Messi, tanto com a camisa do Real Madrid como pela seleção francesa na ,o zagueiro foi só elogios ao craque argentino.

"O Messi é especial, não pode tentar defender como faz com os outros. Tem de ter mais atenção, tem de defender em equipe e não pode dar espaços", analisou.

Dividindo a liderança do Campeonato Espanhol com o , o Real Madrid volta a campo neste sábado (18), às 12h (de Brasília), contra o