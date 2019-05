Varane anuncia que fica no Real Madrid e avisa: time tem que "mudar algumas coisas"

O zagueiro já venceu quatro Champions League com a equipe Merengue e promete "voltar a viver fortes emoções"

Raphael Varane confirmou que continuará na equipe do para a próxima temporada, apesar de alguns rumores terem apontado uma possível saída do francês de Santiago Bernabéu.

Segundo o jogador, o Real Madrid “lutou” e “fez esforços” ao longo da temporada 2018/19, mas não conseguiram os títulos que esperavam.

“Não podemos reclamar de nada, mas a verdade é que faltou essa faísca nos momentos complicados. São ciclos. Não fui ao meu melhor nível, mas vou trazer o melhor Varane novamente”, disse o francês em entrevista ao jornal Marca.

“Vou continuar aqui no ano que vem. Estou certo de que vamos continuar a viver fortes emoções”, acrescentou. “Temos que evoluir e Zidane é claro sobre isso, temos que reconstruir, mudar algumas coisas, como num ciclo”.

No último mês, diversos relatos apontaram que Varane deixaria o clube Merengue após oito temporadas – entre as quais venceu quatro . O jogador sentiu que precisava de novos desafios, pois era maior de idade e já havia conversado sobre isso com parte da equipe.

O zagueiro de 26 anos contabilizou 3.775 minutos em campo com o Real Madrid nesta temporada em todas as competições e marcou dois gols, apenas pela .