VAR: veja a conversa do árbitro e por que ele não expulsou Fernandinho contra o Avaí

Partida terminou empatada em 1 a 1; meia foi amarelado aos 28 minutos do confronto, momento em que houve revisão da arbitragem de vídeo

A CBF divulgou o vídeo da conversa entre árbitro de vídeo e o árbitro de campo, Paulo Cesar Zanovelli da Silva, responsável por Avaí 1 x 1 Athletico, no último domingo, pelo Brasileirão. Ainda no primeiro tempo de jogo, Fernandinho fez falta por trás no atacante Willian Pottker. O árbitro deu amarelo ao atleticano pela entrada por trás.

A decisão desagradou os jogadores do Avaí. O VAR aciona Paulo Cesar recomendando análise no vídeo e sugerindo a expulsão. Outro membro da arbitragem destaca que Fernandinho já está se lamentando pelo episódio. Porém o árbitro mantém sua decisão de campo. “A intensidade, pra mim, não é pra vermelho” justifica o árbitro mineiro.

Mesmo quando o árbitro de vídeo reforça que Fernandinho só fez o movimento de "tirar o pé" depois de atingir Potker, Paulo Cesar avisa que a decisão de dar o amarelo está mantida, revoltando jogadores e comissão técnica do Avaí.

Desde que retornou ao Athletico, Fernandinho já recebeu cinco cartões amarelos em 11 jogos disputados e nenhum vermelho. Foram dois amarelos em dois jogos da Copa do Brasil; um amarelo em quatro jogos na Libertadores e dois amarelos em cinco jogos do Brasileiro.