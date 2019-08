VAR na TV em tempo real: quais lances o torcedor em casa verá durante as revisões

As mudanças para o público devem começar a valer já no segundo turno do Brasileirão

A CBF anunciou a possibilidade do telespectador assistir a mesma imagem que o VAR está mostrando ao árbitro em uma revisão de jogada. A novidade deverá ser colocada em prática já na 20ª rodada, quando se inicia o returno do Brasileirão.

Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF, tomou essa atitude após a Premier League adotar o uso das imagens do VAR em suas transmissões. Seguindo o exemplo inglês, a confederação pediu autorização da FIFA para fazer o mesmo.

“O público terá total ciência do motivo pelo qual o árbitro está tomando tal decisão. O público estará vendo o que ele está enxergando no seu monitor”, disse Gaciba na palestra que apresentou tal novidade.

Confira abaixo o que poderá ser visto pelo torcedor, e o que ainda não poderá:

Tempo real e câmeras exclusivas

As imagens apresentadas pelo árbitro de vídeo na revisão de um lance, mostradas ao árbitro principal no monitor, serão transmitidas ao público em tempo real. Assim, o telespectador poderá acompanhar junto com o árbitro o que está sendo revisado. Atualmente, as transmissões não contam com este recurso.

Nos casos de transmissões com poucas câmeras ou sem transmissão, a própria CBF disponibilizará câmeras para completar o mínimo de oito.

Quantas câmeras o VAR no utiliza?

São entre 8 e 26 câmeras, variando de acordo com interesse da emissora na partida. Em jogos com mais de uma emissora, a CBF recebe todos as imagens e disponibilizam todas para os árbitros.

Efeitos especiais

O público poderá acompanhar linhas para identificação de impedimento. Além das linhas paralelas, linhas verticais podem ser usadas para identificar todo corpo do jogador, com exceção aos braços.

Conversas entre árbitros

Não serão disponibilizadas as conversas entre o árbitro de campo e o de vídeo. A confederação entende que a conversa entre eles pode expôs-los, e prefere guardar isso apenas para fins educativos ou caso seja necessário em algum caso na Justiça Desportiva.

Imagens nos telões dos estádios

A CBF quer colocar as imagens do VAR também nos telões dos estádios, mas não se sabe ainda se há essa possibilidade. A transmissão das imagens nos telões dependem dos administradores de cada estádio e Gaciba entende que como não são todos os estádios que possuem telões, torcedores de alguns clubes podem se sentir injustiçados. As imagens, porém, se exibidas nos estádios devem ser somente após o reinício do jogo, e não em tempo real como na televisão, por restrições da FIFA.