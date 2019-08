VAR na Inglaterra tira torcida do "escuro" e vira exemplo sendo mais dinâmico

Videoarbitragem mostrou atuação efetiva em pouco tempo na primeira rodada da Premier League

A bola rolou para a Premier League neste final de semana e a grande novidade na competição é a utilização do VAR. E em apenas uma rodada, o Campeonato Inglês se destacou pela forma como a videoarbitragem agiu: dinâmica.

Última liga europeia a aderir ao VAR, a Premier League era aguardada como "última esperança" em termos de utilização desse tipo de arbitragem e como ela seria feita.

Um dos principais pontos a serem destacados é o tempo utilizado pela arbitragem para analisar o lance. Por exemplo, no gol anulado de Gabriel Jesus após passe de Sterling, na goleada do sobre o , em apenas um minuto e dois segundos toda a jogada foi analisada e, consequentemente invalidada. Foi assim também na vitória do sobre o . No lance do terceiro gol, houve uma suspeita de falta e a arbitragem, no momento, não marcou. Após a rápida ação do VAR, o tento foi confirmado.

Já outro fator que também serve de exemplo é que, ao contrário de outras ligas, incluindo o Brasileirão, enquanto a arbitragem analisa o lance, a transmissão oficial já mostra a jogada tanto para quem está no estádio, quanto para quem está em casa, evitando todo o mistério e também estresse pelo aguardo da análise que, por muitas vezes, acaba sendo demorada.

VAR no telão do estádio e na imagem da TV na Premier League, que transparência, simplesmente sensacional o público ver no estádio e nós na telinha o que o árbitro de vídeo está checando em tempo real.

Claramente, foi só a primeira rodada. Mas já há pontos positivos a serem levados em conta e a Premier League, mais uma vez, corresponde às expectativas.