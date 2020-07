VAR favorecendo o United? Polêmica esquenta semifinal da Copa da Inglaterra

Solskjaer rebateu Lampard, que insinuou que árbitro de vídeo ajudou Diabos Vermelhos recentemente

Os técnicos Ole Gunnar Solskjaer e Frank Lampard trocaram farpas antes da semifinal entre Manchester United e Chelsea, neste domingo, pela Copa da . O motivo: o VAR.

Primeiro o ex-meia dos Blues insinuou que a arbitragem de vídeo está favorecendo os rivais nos últimos jogos. Na quinta-feira, por exemplo, o reclamou de um pênalti não marcado sobre Zaha minutos depois de um gol de Ayew ser anulado - a partida terminou 2 a 0 para os Diabos Vermelhos.

"Haverá sempre um elemento humano no VAR que ainda tem que tomar a decisão. O que é confuso é que algumas decisões, como aconteceu na quinta-feira à noite, são erradas e não são revistas e mudadas", afirmou Lampard.

"Isso aconteceu algumas vezes e é estranho. Gostaria de pensar que com o VAR todos estão no mesmo nível, com alguma decisão indo contra você e outra não. Mas parece que estamos num período em que, em termos de , eles conseguiram algumas a seu favor. Seria bom se o VAR fosse a nosso favor agora", completou.

Questionado sobre as declarações do colega, Solksjaer rebateu. O norueguês disse que poderia ficar falando três horas sobre o assunto e alegou que o VAR prejudicou o United nas partidas contra o e contra o .

"Estão construindo uma narrativa, mas precisamos nos concentrar em nossos jogos. Deixemos outras pessoas falar sobre isso. Não quero falar sobre isso porque pode me causar problemas", acrescentou o ex-atacante, que não acredita que as insinuações de Lampard podem pressionar a arbitragem para o clássico de domingo.

"Estou bem tranquilo sobre isso e os árbitros vão tomar decisões objetivas, sem se influenciar por qualquer tipo de emoção. Então eu não acredito que eles vão ver (o que Lampard disse)", concluiu.

Manchester United e decidem uma vaga na final da FA CUP neste domingo, em Old Trafford, às 14h (de Brasília). O jogão terá transmissão ao vivo e exclusiva do DAZN.