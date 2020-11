VAR em La Liga: quem teve mais pênaltis marcados contra e a favor?

Real Madrid? Barcelona? Confira um balanço das penalidades marcadas desde que o árbitro de vídeo chegou à Espanha

A exemplo de outras nações do planeta, o árbitro de vídeo não conseguiu acabar com as polêmicas na espanha. Em meio à terceira temporada de uso em , o VAR segue dando o que falar, em especial quando as suas marcações envolvem a dupla e .

O VAR, dentre outras vantagens, chegou para ajudar os árbitros de campo a não cometerem injustiças na hora de definirem se assinalam ou não uma penalidade máxima. Sem entrar no mérito das discussões, confira abaixo as equipes que tiveram mais pênaltis apitados a favor e contra elas na era do árbitro de vídeo na primeira divisão espanhola.

Que equipes tiveram mais pênaltis a favor com o VAR em La Liga?

O Real Madrid é a equipe que teve mais pênaltis assinalados desde que o árbitro de vídeo começou a ser usado, da temporada 2018/2019 para cá. Os merengues tiveram 22 cobranças da marca da cal e acertaram todas, muito graças ao retrospecto ipressionante de Sergio Ramos, que acertou 21. , com 21 pênaltis, e e , com 20, aparecem na sequência.

O Barcelona teve 18 pênaltis marcados com o VAR em La Liga, portanto quatro a menos que o arquirrival. Já o está ainda mais para trás neste ranking, com 15 pênaltis assinalados.

, e , com 14, e , com 10, são as equipes que tiveram menos pênaltis marcados a seu favor entre os times que estão na primeira divisão desde que o VAR chegou.

Equipe Pênaltis a favor Gols de pênalti Real Madrid 22 22 Real Sociedad 21 17 Villarreal 20 16 Eibar 20 15 19 14 Barcelona 18 16 18 14 17 14 Real Betis 17 12 Real 17 10 Atlético de Madrid 15 10 Getafe 14 13 Sevilla 14 13 Levante 14 11 Alavés 10 8 Mallorca 10 8 10 6 Osasuna 9 9 8 8 Granada 7 6 7 6 6 6 5 5 Elche 1 1 Cádiz 0 0

Que equipes tiveram mais pênaltis contra com o VAR em La Liga?

Curiosamente, el Alavés no es sólo el equipo que menos penalis lanza, sino que también es el club al que más penaltis le han chutado los clubes que han jugado durante los tres años de VAR en Primera División. Le siguen, de cerca, Real Valladolid y Betis, que recientemente ha mostrado su descontento públicamente con el uso del VAR.

Equipo Penaltis en contra Goles encajados de penalti Alavés 22 19 Real Valladolid 21 16 Real Betis 20 18 Valencia 18 15 Mallorca 16 15 Getafe 16 12 Levante 16 11 de Vigo 15 14 Espanyol 15 12 Villarreal 15 12 Bilbao 14 12 Real Sociedad 14 10 Real Madrid 13 11 Huesca 12 12 Barcelona 11 10 Sevilla 11 9 Leganés 11 9 Eibar 11 7 Rayo Vallecano 11 7 Atlético de Madrid 9 8 Osasuna 9 7 Girona 8 8 Granada 8 5 Elche 3 1 Cádiz 0 0

Cabe destacar que el Atlético de Madrid es el equipo al que menos penaltis en contra le han señalado con sólo 9 penas máximas en contra. Por otra parte, a Barcelona y Real Madrid les han señalado en contra 11 y 13 penas máximas respectivamente.

Entre los clubes con más penaltis en contra destaca el caso del Mallorca, que sólo ha jugado una temporada en Primera con el VAR pero le señaron 16 penaltis, prácticamente 1 penalti cada 3 patidos que disputó.