VAR em jogo do City demorou 2 min a mais do que média da Fifa

O primeiro tempo no duelo entre o time de Manchester com o Schalke precisou ter um acréscimo de cinco minutos!

O espanhol Carlos del Cerro Grande ganhou o status de árbitro da UEFA nesta temporada, marcada também pela sua estreia em jogos de Champions League. No primeiro duelo das oitavas de final entre Schalke e Manchester City, na Alemanha, a sua exibição nos 45 minutos iniciais não foi das melhores, algo evidenciado na demora para tomar uma decisão ao rever uma jogada no VAR.

Carlos demorou cerca de três minutos para ver que Otamendi abriu o braço para impedir que o chute de Caligiuri tomasse a sua direção. A impaciência foi visível nos jogadores, torcida e até na conta em português do clube de Manchester no Twitter.

A demora fez com que o árbitro desse acréscimo de cinco minutos no final do primeiro tempo, algo raro no futebol. Para efeito de comparação, na Copa do Mundo – que marcou de vez a entrada do VAR no futebol – a FIFA informou que a demora para tomada de decisões com auxílio do vídeo tirava, em média, apenas 38 segundos de cada embate. Ou seja, Carlos del Cerro demorou mais do que os dois minutos em relação ao que é tido como ‘ideal’ - em termos de jogo parado, uma vez que o mais importante é tomar uma decisão correta.

VAR ROUBA A CENA NOS JOGOS

(Foto: Getty Images)

Além do gol de empate do Schalke, o tento que marcou a virada dos alemães para 2 a 1, ainda no primeiro tempo, Carlos marcou pênalti de Fernandinho e ficou cerca de cinco segundos para confirmar a sua decisão.

No duelo entre Atlético de Madrid e Juventus, no estádio Metropolitano, o árbitro Felix Zwayer não demorou tanto para ver que o pênalti por ele marcado sobre Diego Costa, na primeira metade do primeiro tempo, na realidade tinha sido uma falta fora da área. No segundo tempo, a arbitragem ainda anulou um gol marcado por Morata.