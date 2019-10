VAR e juiz Bráulio revoltam torcedores do Flamengo contra o Athletico; veja as reações

O árbitro, que já não era muito querido pelos cariocas, apitou um pênalti sobre Lucas Silva e depois voltou atrás

Os torcedores do não esconderam o descontentamento com a atuação do árbitro Bráulio da Silva Machado, ainda durante o primeiro tempo da partida contra o Paranaense, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Depois que o árbitro voltou atrás em um pênalti assinalado a favor dos visitantes na Arena da Baixada, sofrido por Lucas Silva, Bráulio foi conferir o lance no VAR e optou por mandar seguir o jogo – uma decisão controversa na opinião de comentaristas de arbitragem, e que levou os rubro-negros à loucura.

Através das redes sociais, muitos voltaram a ironizar a declaração feita, semanas atrás, pelo presidente do , Maurício Galiotte, dizendo que o VAR estava ajudando o Flamengo em sua excelente campanha no Campeonato Brasileiro.

Reclamações

Braulio da Silva Machado marcou pênalti para o Flamengo, mas em seguida foi no monitor, checou e anulou. Eis o lance: pic.twitter.com/5FJ4aGfvXT — Goleada Info (@goleada_info) October 13, 2019

Abaixo assinado para o Braulio nunca mais apitar os jogos do Flamengo



1 membro — Geovanna Paquetá (@Geo_Fla_) October 13, 2019

E que NINGUÉM fale com esse PILANTRA do Bráulio. Ele vai meter cartão e já sabem... HOJE quem tem que falar e descer a lenha é o @marcosbrazrio, não é jogador pressionando esse apitador PILANTRA NÃO — Sempre Flamengo (@NoticiasCRF) October 13, 2019

Duas imagens, três coincidências. Ambas são em jogos do Flamengo, ambas prejudicam o clube, ambas o juíz é o Bráulio! pic.twitter.com/bNZgeRoFoi — Ghetto (@ghettin22) October 13, 2019

paulistada: VARmengo



Paulistada vendo esse roubo



- pic.twitter.com/JACCDcg9Z9 — Lu De Arrascaetaᶜʳᶠ (@luucrf_) October 13, 2019

Esse é o VARmengo? Que VERGONHA — Fla Resenhaᶜʳᶠ (@FlaResenhaNews) October 13, 2019

Depois que Bruno Henrique fez o 1 a 0

CHAMAAAAAA O VAR, BRAÚLIO. YEAH! GOOOOLLLLL #Flamengo — Elaine ¹⁸⁹⁵ ᶜʳᶠ ❤️🖤 (@elaine_rafael81) October 13, 2019