“VAR dá um pouco mais de justiça, mas sou totalmente contra”, ataca Rafinha Alcântara

De acordo com o jogador, o VAR dificulta a comemoração do gol, uma vez que poderá ser anulado devido a revisão do Árbitro de Vídeo

O VAR está dando muito o que falar. Há quem considere um instrumento “justiceiro” ao futebol e outros que o consideram um “risco” a modalidade. Thiago Alcántara, jogador do e da seleção espanhola, pertence ao grupo no qual considera o auxílio técnico um “risco” ao futebol.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

“Eu sou totalmente contra o VAR" , disse o ex-jogador do na zona mista no Dignity Health Sports Park, em Los Angeles. "Sou um futebolista das antigas e gosto dessa parte do mal, sem isso não teríamos os movimentos míticos que existiram ao longo do futebol, acho que é uma implementação que dá um pouco mais de justiça , mas tira a essência do jogo".

Ainda sobre o ponto de vista de Thiago, o uso do VAR impede a comemoração do gols, uma vez que você sabe se o gols será validado ou revisto: "A primeira vez que você vai comemorar, você fica um pouco auto-consciente, porque a primeira coisa que você olha é se o árbitro deu o gol ou se ele está com a mão no ouvido. O futebol perde um pouco de graça", ressaltou o atleta do Campeonato Alemão, no qual o VAR é usado desde a última temporada.