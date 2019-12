VAR cancela pênalti pro Liverpool e "ajuda" Flamengo na final do Mundial

Ños últimos minutos, o árbitro voltou atrás na decisão que poderia decidir o título

Nos últimos minutos do segundo tempo, com empate por 0 a 0, Sadio Mané entrava sozinho na área do . Na hora de finalizar, Rafinha dá um carrinho por trás e o árbitro assinalou o pênalti. Mas foi quando o VAR entrou em cena - veja o jogo em tempo real!

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O juiz reviu o lance e notou que o lance aconteceu centímetros fora da área. Depois de alguns minutos, voltou e não apenas voltou atrás na decisão como não deu falta.

UFA! Árbitro marca pênalti para o , assiste ao lance no VAR e cancela a decisão! Justo? pic.twitter.com/Jq1HrV26x7 — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) December 21, 2019

Um lance que mudou a história do , que terminou sem gols no tempo regulamentar.