VAR 'ajuda' Ganso, e Flu abre o placar contra o Cruzeiro no Mineirão

Árbitro de vídeo invalida pênalti perdido por camisa 10 do Fluminense, que faz gol em segunda oportunidade. Lance teve invasão dupla na área de Fábio

O árbitro de vídeo roubou a cena no Mineirão, na noite desta quarta-feira. Depois de auxiliar o árbitro Rafael Traci em marcação de pênalti, a tecnologia foi fundamental para que a cobrança ocorresse em duas oportunidades no jogo de volta das oitavas de final da Copa do .

Graças ao VAR, Rafael Traci conseguiu detectar infração de Dedé em Brenner pelo lado esquerdo do ataque do . Na ocasião, o zagueiro do empurrou o atacante do time carioca. O lance foi o suficiente para a arbitragem assinalar penalidade máxima.

Paulo Henrique Ganso cobrou pênalti à meia altura no canto direito. Fábio defendeu e, no rebote, Luciano estufou a rede do adversário, ganhando de Dodô na corrida.

Pênalti 1: ❌

Pênalti 2: ✅



Curta Cruzeiro x Fluminense no SporTV, menos o estado de MG que pode acompanhar pelo #PremierePlay: https://t.co/SUB4weIKcO#CopaDoBrasilNoSporTV pic.twitter.com/OvCjW0vvHx

— SporTV (@SporTV) 5 de junho de 2019

O árbitro de vídeo, no entanto, percebeu invasão tanto do atacante do Fluminense quanto do lateral esquerdo do Cruzeiro no lance. Na segunda cobrança, Ganso deixou a sua marca e abriu o placar no Mineirão.

No jogo de ida, no Maracanã, Fluminense e Cruzeiro empataram em 1 a 1. Na ocasião, Pedro Rocha abriu o placar, e João Pedro empatou o confronto.