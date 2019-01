"Vão se f****!" - Ribéry surta no Twitter após críticas por visita a chef celebridade

Jogador não gostou dos questionamentos feitos em um vídeo e usou as redes sociais para rebater as críticas

Jogador do Bayern de Munique, Franck Ribéry publicou um discurso em suas redes sociais repleto de palavrões em resposta aqueles que criticaram sua visita ao restaurante de Salt Bae durante o recesso de final de ano da Bundesliga.

O motivo dos questionamentos por parte dos torcedores, se deve ao preço gasto pelo jogador durante a refeição. Ao todo, Ribery gastou 1.000 libras (cerca de R$ 5 mil) por porção. Na ocasião, o francês publicou um vídeo com a seguinte legenda: "Não há melhor maneira de começar o ano do que com uma pitada de sal e uma visita ao meu irmão turco".

Logo, os comentários na publicação geraram revolta no jogador do Bayern, que rapidamente respondeu os internautas deixando claro sua irritação.

“Vamos começar com os invejosos, os bravos, as pessoas que nasceram de um preservativo quebrado. F*ck suas mães, suas avós e até mesmo sua árvore genealógica.

“Eu não lhe devo nada, meu sucesso é graças a Deus, eu, minha família e amigos que acreditavam em mim. Os outros sempre foram apenas pedras no meu caminho.

O atleta de 35 anos ainda acrescentou: “Aos jornalistas que sempre criticaram às minhas ações (último exemplo, o preço da minha comida!) ...quando dou a caridade (porque fui ensinado a dar sempre quando recebo muito) por que nenhuma grande mídia nacional está falando sobre isso?”.

"Vocês preferem falar sobre as férias que passei com minha família, vocês assistem cada movimento meu, o que eu como e assim por diante ... Vocês estão sempre aqui para esse tipo de futilidade."

Ribery e Bayern de Munique retornam ao gramados em 18 de janeiro contra o Hoffenheim, pela Bundesliga 2018-19.