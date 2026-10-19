"Vão para o museu dos roubos": Sevilla ironiza o Real Madrid após os quatro gols no Bernabéu

O Sevilla intensificou seus protestos contra as decisões da arbitragem após a derrota para o Real Madrid por 4 a 1, no estádio Santiago Bernabéu, reclamando da não expulsão de Arda Güler por sua entrada em Peque, além do lance da entrada de Ibrahima Konaté em Oso antes de um dos gols do time merengue, em uma partida que provocou a indignação do clube andaluz.

O jornal espanhol "Marca" informou que o clima de irritação dentro do Sevilla se estendeu dos jogadores ao treinador Luis García Plaza, depois que o clube considerou que decisões arbitrais determinantes o privaram de competir de forma justa — isso dias após também ter reclamado da expulsão de Isaac Romero no duelo contra o Levante.

Sevilla ironiza o Real Madrid nas redes sociais

O Sevilla manifestou seu descontentamento com os acontecimentos da partida por meio de uma série de publicações nas redes sociais, em resposta a um post do canal "Movistar" que comparou o gol de Kylian Mbappé a uma obra de arte do Museu do Louvre.

O clube andaluz escreveu, em tom irônico: "Com o Museu do Prado tão perto, vocês vão justamente ao museu famoso pelos roubos!", em um comentário que trouxe uma crítica ferina às decisões da arbitragem vistas no confronto.

O Sevilla também reclamou do atraso na exibição do replay do lance da entrada de Konaté em Oso antes de um dos gols do Real Madrid, questionando: "Vocês podem voltar 18 segundos? Queremos ver o lance completo".

"Nos impediram de disputar outra partida"

A irritação não ficou restrita à diretoria do Sevilla, já que Luis García Plaza expressou sua contrariedade com as decisões arbitrais, apontando o lance da entrada de Arda Güler em Peque no meio-campo, no qual o árbitro de vídeo (VAR) não interveio para marcar uma infração que, segundo ele, exigiria punição.

O treinador do Sevilla disse após a derrota para o Real Madrid: "Nos impediram de disputar outra partida", em referência à sua convicção de que as decisões da arbitragem influenciaram o desenrolar do confronto e as chances de sua equipe.

O treinador também gerou polêmica em relação à entrada de Konaté em Oso antes de um dos gols do Real Madrid, enquanto já havia reclamado anteriormente da expulsão de Isaac Romero contra o Levante, citando outros casos que, a seu ver, mereciam o mesmo tratamento.

Por sua parte, Juanlu Sánchez manifestou sua discordância com as decisões vistas na partida, enquanto o relato publicado no site oficial do Sevilla resumiu a posição do clube com a frase: "Uma cotovelada, e fim de papo", em uma nova escalada dos protestos andaluzes.

Semana frustrante

O Sevilla espera superar uma semana decepcionante, depois de somar apenas um ponto dos 6 possíveis desde a retomada do campeonato, em uma queda de rendimento que interrompeu parte da embalagem conquistada pela equipe no início da temporada.

Apesar de estar longe da zona de rebaixamento, a perda de pontos afetou as ambições do clube andaluz de continuar subindo na tabela de classificação, e agora ele precisa recuperar o equilíbrio rapidamente quando encarar o Osasuna no fim da próxima semana.