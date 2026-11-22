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O técnico Daniel Farke revelou o que disse ao elenco no intervalo da vitória por 4 a 1 sobre o Chelsea de Xabi Alonso, a primeira do Leeds United pela liga em Stamford Bridge neste século. Após sair atrás com um gol de Emmanuel Emegha em sua estreia como titular, o Leeds dominou o segundo tempo e subiu para a sexta posição na Premier League.

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Farke leva o Leeds a triunfo histórico em Stamford Bridge

Daniel Farke celebrou uma tarde marcante na história do Leeds United após sua equipe virar o jogo e golear o Chelsea de Xabi Alonso por 4 a 1 em Stamford Bridge. Noah Okafor marcou duas vezes, Dominic Calvert-Lewin fez um gol de pênalti e Brenden Aaronson fechou o placar em um contra-ataque no fim, garantindo a primeira vitória do Leeds no estádio desde 1999.

O resultado levou o Leeds à sexta posição na tabela da Premier League, depois que Emmanuel Emegha deu aos donos da casa uma vantagem momentânea no primeiro tempo, em sua estreia como titular. "Grande resultado", disse Farke. "Acho que foi nossa primeira vitória em Stamford Bridge como clube neste século. Isso diz tudo sobre o lugar dela na história. Eu teria ficado decepcionado com um empate hoje e estava um pouco decepcionado no intervalo. Achei que éramos o melhor time, dominamos o jogo e fizemos nosso plano funcionar."

Mensagem no intervalo impulsiona goleada no segundo tempo

O Leeds empatou com Okafor menos de três minutos após o gol de Emegha e assumiu o controle total depois do intervalo, começando pelo pênalti convertido por Calvert-Lewin após um toque de mão de Morgan Rogers. Farke revelou que, no intervalo, pediu aos jogadores que buscassem os três pontos sem se contentar com o empate.

"Eu não estava decepcionado com meus jogadores, só com o resultado no intervalo", explicou Farke. "Incentivei o time a continuar fazendo o mesmo. Conversamos sobre como poderíamos criar ainda mais chances. No geral, elogiamos muito o primeiro tempo deles e recomendamos que buscassem a vitória, sem recuar. Os jogadores voltaram com tudo e parece que ouviram. No segundo tempo, eu diria que só nós jogamos."

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Disciplina tática pesa mais que força física

Embora o Leeds tenha levado a melhor sobre o Chelsea pelo alto e nas bolas paradas, com atuações dominantes de Ethan Ampadu e Calvert-Lewin, Farke rejeitou a ideia de que o triunfo se devesse apenas à força física. Em vez disso, atribuiu à preparação detalhada da pressão e da compactação da equipe o mérito de neutralizar o ataque repleto de estrelas do Chelsea.

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"Se fosse só uma questão de força física, eu iria à academia buscar alguns fisiculturistas e os colocaria em campo", afirmou Farke. "Mas é preciso acertar na tática. É preciso analisar o que eles fazem em suas jogadas e trabalhar durante a semana como queremos pressionar e manter a equipe compacta. Mostramos vontade de trabalhar e de lutar. Essa é a cultura que implementamos."

Confiança cresce com a chegada do Leeds ao G6

Vencer um Chelsea que tinha Cole Palmer, Estevao Willian e Moises Caicedo, que saiu lesionado no primeiro tempo, deu ao elenco de Farke pontos importantes e confiança. "Noites como esta, quando você enfrenta uma equipe com potencial de classe mundial, domina o adversário e pode dizer que foi o melhor time, dão muita crença e confiança", acrescentou.

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Agora, o Leeds busca aproveitar a sexta posição na Premier League, enquanto Alonso precisa reorganizar o Chelsea antes da visita ao Nottingham Forest na noite de sexta-feira, 27 de novembro.