Vantagens fiscais entram em pauta a busca de tentar convencer Modric a jogar na Inter de Milão, segundo imprensa espanhola

O jogador croata é um dos principais alvos de contratação para o clube italiano, e o novo diretor já está montando um plano para conquistá-lo

O novo diretor esportivo da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, quer impressionar em seu novo cargo, e montou um plano para conseguir a contratação de Luka Modric.

Segundo o portal Sport, o croata é o objetivo principal do clube italiano, que não passa por um bom momento na temporada da Serie A e se vê numa situação difícil para conseguir algum título.

Marotta pretende “seduzir” Modric com uma grande oferta, e sabe a taxação vantajosa que existe no país vizinho para altos rendimentos, e pode fazer com que o vento sopre a seu favor.

Na Itália, uma tributação de renda de uma fonte estrangeira é substituída por uma taxa fixa de 100 mil euros, que pode ser prorrogada por até 15 anos.

Além disso, Modric disse a Florentino Pérez na última janela do mercado que não gostaria de modificar seu contrato atual com o clube, e que iria esperar ao final da temporada para tomar uma decisão, dando mais esperanças à Marotta para buscar uma negociação o quanto antes.

O vencedor do Bola de Ouro de 2018 conquistou todos os títulos possíveis com o Real Madrid, e pode seguir os mesmos passos que seu ex-colega Cristiano Ronaldo e terminar sua carreira profissional na Itália.