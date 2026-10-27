Como revelou o editor-chefe da France Football, Vincent Garcia, à margem da cerimônia de premiação na noite de segunda-feira, aparentemente apenas alguns votos separaram o atacante do Bayern de Munique do atacante do Real Madrid.

"Neste ano, havia vários candidatos de peso. Os dois concorrentes mais próximos eram os dois favoritos, Harry Kane e Kylian Mbappe, e a disputa entre eles foi decidida por uma diferença muito pequena", explicou Garcia.

No fim, a diferença de pontos teria sido ainda menor do que a registrada no resultado mais apertado até então, em 2024. Na ocasião, o meio-campista Rodri, do Manchester City, superou Vinicius Junior, do Real Madrid, por apenas 41 pontos: "A disputa pelo primeiro lugar entre Kane e Mbappe foi incrivelmente apertada neste ano", disse Garcia.

Em determinado momento, parecia até mais provável que o campeão mundial francês de 2018 saísse vencedor, até Kane ultrapassá-lo na reta final. "Acompanhei os resultados em tempo real durante o mês de votação. Kylian ficou na liderança por muito tempo, mas Harry Kane voltou à disputa e, no fim, tudo foi decidido por uma diferença muito, muito pequena de pontos", contou Garcia, dando mais detalhes.

O editor-chefe da FranceFootball não quis revelar em qual jogador votou: "É melhor que vocês só saibam quando isso for publicado, pois peço aos membros do júri que não revelem seus votos antes da publicação da revista. Por isso, também não farei isso. Votei em alguém que não ganhou e acredito que ele também teria merecido vencer."

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Ballon d'Or: Kylian Mbappe e Lamine Yamal se tiraram da disputa?

Ao contrário de Kane, que sempre evitou falar sobre suas chances, Mbappe, assim como Lamine Yamal, que terminou em terceiro lugar, chamou a atenção repetidas vezes nas últimas semanas por seus autoelogios públicos.

É difícil avaliar se isso acabou prejudicando Mbappe na votação. Ainda assim, o ex-chefe do Ballon d'Or Pascal Ferre afirmou recentemente considerar a autopromoção ostensiva um grave erro.

"Os eleitores não são ingênuos. Eles têm a experiência e o discernimento necessários para analisar e avaliar um jogador sem precisar ouvir dez ou quinze vezes que ele é o melhor", disse Ferre ao jornal francês Le Parisien.

Além de ter participado da organização da premiação, Ferre também foi editor-chefe da France Football, revista francesa de futebol que concede o Ballon d'Or.