Vanderlei ou Paulo Victor: quem deve ser o goleiro titular do Grêmio

Com a contratação de ex-goleiro do Santos, o Grêmio passa a ter uma dúvida na posição em 2020. Quem deve ser o titular do time de Renato Gaúcho?

O anunciou, na manhã deste sábado (18), mais um reforço para a temporada. Vanderlei, de 35 anos, por duas temporadas após acertar um acordo avaliado em R$ 3 milhões.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mas a contratação do veterano pelo clube gaúcho abre pauta para uma discussão. Quem será o titular do time de Renato Gaúcho em 2020: Vanderlei ou Paulo Victor?

Além da dupla, o técnico ainda conta com outros três nomes para o setor: Julio Cesar, Phelipe e Brenno. O trio, no entanto, não deve ter tantas oportunidades neste ano.

Vanderlei



(Foto: Ivan Storti/ FC)

Contratado por duas temporadas, o veterano vem de um ano sem muitas oportunidades. Ele foi reserva do Santos, seu ex-time, em 2019 por opção do técnico Jorge Sampaoli.

Por preferir um goleiro que também pudesse jogar com os pés, o argentino escolheu Everson, que chegou do Ceará, para a função.

Preterido pela comissão técnica, fez apenas 23 jogos, com o mesmo número de gols sofridos. A falta de chances o transformou em reserva. Ídolo do clube, ficou insatisfeito com a situação e acabou negociado ao fim da temporada.

Paulo Victor



(Foto: Divulgação/Grêmio)

Longe de ser uma unanimidade no Rio Grande do Sul, Paulo Victor só se tornou titular do Grêmio depois da venda de Marcelo Grohe para o futebol saudita, em janeiro de 2019. A mudança do ídolo gremista abriu espaço para o atleta.

Mais artigos abaixo

Em seu único ano como titular do clube, o jogador não rendeu o esperado. Pelo contrário. Paulo Victor falhou em momento decisivo da temporada. O goleiro errou no jogo de ida da semifinal da . Na ocasião, ele espalmou a bola nos pés de Bruno Henrique, que balançou a rede do time gaúcho.

O clube ainda conta com Julio Cesar, Phelipe e Grêmio para a função. Nenhum dos três deve ter oportunidades no time.