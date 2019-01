Vanderlei à venda? Torcida do Santos compra briga para dar recado a Sampaoli

Técnico quer um goleiro com boa qualidade nos pés como alternativa, mas notícia não foi bem recebida pelos torcedores

Os torcedores do Peixe não receberam bem a notícia de que Jorge Sampaoli está procurando um substituto para Vanderlei. Apesar do técnico afirmar que vê o atual camisa 1 como titular, o argentino admitiu interesse em Everson, do Ceará, que possui facilidade com a saída de bola com os pés.

Durante a vitória da equipe sobre a Ferroviária por 1 a 0 neste sábado (19), o goleiro foi aplaudido a cada toque com os membros inferiores, além de ser amplamente apoiado do início ao fim da partida. Após o apito final, Sampaoli procurou minimizar a situação e exaltar a importância de Vanderlei.

"Está trabalhando muito para jogar como queremos. É muito mais ídolo do que eu aqui. É um líder natural. Com tempo e inteligência vai entender o que queremos aqui", disse durante a coletiva.

Questionado ainda sobre a não apresentação de Bruno Henrique neste sábado (19) para a estreia do Paulistão, o treinador preferiu não falar sobre o assunto.

"A única coisa que posso falar sobre Bruno Henrique é que ele não se apresentou na concentração. Tentei falar com a diretoria. Ele seria titular. Sempre manifestei desde o dia que cheguei que contaria com ele. Isso é com ele e a diretoria", explicou.



"Nesse tipo de situação, de um jogador que pode ter um contrato melhor, ganhar melhor salário, não é uma possibilidade que o treinador ou o presidente possa fazer algo. O que manda no futebol é o empresário", completou.

Com a vitóra, o Santos somou os primeiros pontos no Campeonato Paulista. Agora, o Peixe lidera o Grupo A, com três pontos, seguido pela Ponte Preta, que entrou em campo e empatou com o Oeste. Na próxima rodada, o Peixe visita o São Bento, na quinta-feira (24).

Outros pontos da coletiva:

Primeiro jogo na Vila Belmiro: "Entrar neste campo me deixou muito feliz, pelas pessoas que foram mais importantes. Fiquei um pouco nervoso, é um templo do futebol, e a equipe vá encontrando o futebol, há de se sentir seguro com o que fazemos. O mais importante são os jogadores, não o treinador. Começamos agora, agradeço aos jogadores que tiveram vontade ganhar e a honra à camiseta que foi comovedor em 35 graus. Seguiram correndo e atacando".

Poucos torcedores: "Mais do que os nomes próprios, quero um perfil de um time protagonista. Estádio esteve num 60% e que esteja num 100%, com humildade e que se faça esforço para ver o time mesmo assim. Temos que tomar esse estádio, Santos é daqui e merece jogar aqui. Seria bom ver estádio cheio e isso é nossa responsabilidade. Espero que isso aconteça".