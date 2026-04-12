Van Persie surpreende com escolha na defesa do Feyenoord e dá a um jogador a chance de estrear como titular

O segundo colocado Feyenoord visita no domingo o NEC, terceiro colocado e seu perseguidor. Robin van Persie já sabe quais serão os onze jogadores que entrarão em campo no De Goffert. O pontapé inicial deste clássico da Vriendenloterij Eredivisie está marcado para as 14h30.
O capitão Timon Wellenreuther estará no gol dos rotterdames. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld e Jordan Lotomba formam a defesa do Feyenoord neste clássico da Vriendenloterij Eredivisie. Jordan Bos está fora da lista de convocados do time de Roterdã, onde Gernot Trauner fica no banco pela primeira vez em muito tempo.
Oussama Targhalline, Luciano Valente e Jakub Moder formam o meio-campo da equipe de Van Persie. In-beom Hwang e Sem Steijn continuam ausentes devido a lesões.
Anis Hadj Moussa, que ficou de fora na semana passada contra o FC Volendam, está em condições de começar contra o NEC. Tobias van den Elshout, que recentemente renovou seu contrato no De Kuip, está prestes a fazer sua estreia como titular no Feyenoord como ponta esquerda. Ayase Ueda, artilheiro da Eredivisie com 22 gols, é o líder do ataque do Feyenoord. Raheem Sterling fica no banco.
Escalação do NEC: Cretazz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Lebreton; Linssen
Escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Lotomba; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.