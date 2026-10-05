Robin van Persie fala em entrevista extensa à Flashscore sobre, entre outras coisas, seu passado como jogador e a profissão de treinador. Curiosamente, o ex-atacante não fala sobre sua demissão do Feyenoord no verão passado.

Van Persie responde primeiro à pergunta sobre quais visões de futebol o interessam. "No futebol, diferentes abordagens me fascinam. Como jogador, eu tinha uma visão baseada principalmente em certos princípios, enquanto minha experiência como treinador me ensinou a olhar o jogo de uma perspectiva mais ampla. Hoje em dia, consigo apreciar tanto uma equipe que ataca em altíssima velocidade nas transições quanto um time capaz de dominar uma partida por meio da posse de bola e da construção."

Em seguida, é lembrado ao treinador sem clube que ele certa vez disse que "futebol é arte". Nesse contexto, Van Persie cita os gols mais bonitos de sua carreira. "Obviamente o gol contra a Espanha, a cabeçada. E, em nível de clubes, os voleios contra o Charlton Athletic, pelo Arsenal, e contra o Aston Villa, pelo Manchester United." O voleio contra o Aston Villa, aliás, aconteceu na partida do título do Manchester United em Old Trafford, em 2013.

Van Persie acrescenta imediatamente: "Mas, para mim, não são exatamente esses momentos os mais importantes. Trata-se mais dos momentos que os antecedem, porque todo mundo vê o que acontece em campo. A maioria das pessoas vê apenas os momentos bonitos, mas para mim o que conta acima de tudo é o trabalho duro, a luta, o que você faz quando ninguém está olhando. E isso é mais importante para mim do que um gol específico."

O ex-astro de Arsenal e Manchester United enfrentou vários defensores de ponta em seus anos na Premier League. Havia quatro zagueiros contra os quais o rotterdammer quase sempre tinha dificuldades. "John Terry, Thiago Silva, Rio Ferdinand e Nemanja Vidic eram os jogadores com quem eu mais tinha dificuldade."

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Van Persie também conhece o lado sombrio da vida de um jogador profissional. Ele sofreu com lesões mais de uma vez, mas sempre conseguiu voltar. "Para atravessar determinados períodos, você precisa de força, paciência e, acima de tudo, da capacidade de se reerguer sem desistir. Dou muito valor a esses momentos, até mais do que aos títulos que conquistei, e à lembrança das pessoas que estavam lá."

"Valorizo isso enormemente, porque é fácil ter pessoas ao seu redor quando você está no auge da sua capacidade e tudo corre bem. Todos ficam mais ou menos felizes por você. Mas quem está lá quando você passa por dificuldades? Quem permanece fiel?", questiona Van Persie em voz alta.