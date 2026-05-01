Van Persie está entusiasmado e acredita que o jogador do Feyenoord chegará ao topo do futebol europeu

Robin van Persie está muito satisfeito com a evolução de Givairo Read no Feyenoord. O técnico do time de Roterdã está até mesmo convencido de que o lateral-direito terá condições de dar o salto para o topo do futebol europeu no futuro.

Van Persie falou longamente sobre o lateral-direito de apenas 19 anos na coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, antes do jogo fora de casa contra o Fortuna Sittard no domingo. “Todos sabem o que penso dele”, assim o técnico inicia sua análise sobre Read.

“Nossa relação já vem de longa data e acho que ele é um ótimo exemplo de como é possível manter a essência de si mesmo. Não importa o que aconteça ou o quão bem ele se saia como jogador, isso não afeta de forma alguma quem ele é como pessoa”, disse Van Persie, elogiando muito o lado humano do jogador.

Van Persie não vê diferença entre o Read de três anos atrás e o de hoje. “Gosto de ver isso”, afirma o técnico, que ainda não tem certeza se o lateral-direito terá tempo de jogo no domingo, na visita ao Fortuna.

Na opinião de Van Persie, Read possui, dentro e fora de campo, todas as qualidades necessárias para chegar ao topo. “Ao longo dos anos, vi rapazes que passaram a se comportar de maneira diferente por causa do status, do dinheiro ou da atenção.”

E acrescentou imediatamente: “Givi definitivamente não faz isso e, como jogador, também está dando passos muito positivos. É um jogador fantástico e acredito que ele está pronto para dar esse salto”, disse o otimista Van Persie.

Read tem contrato com o Feyenoord por mais três temporadas. O Bayern de Munique acompanha o lateral-direito com muito interesse, embora o clube alemão de ponta se recuse, por enquanto, a pagar a taxa de transferência de, segundo consta, 30 milhões de euros.