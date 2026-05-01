Van Persie envia um sinal claro ao “fantástico jogador de futebol” do Feyenoord

Givairo Read está novamente em plena forma e, portanto, à disposição de Robin van Persie, que com o Feyenoord enfrenta o Fortuna Sittard neste fim de semana. No entanto, ainda não se sabe se o lateral-direito terá tempo de jogo no confronto de domingo no sul de Limburg.

Read ficou alguns meses afastado devido a uma lesão no tendão. O lateral voltou na semana passada à lista de convocados do Feyenoord para a partida em casa contra o FC Groningen (3 a 1). Van Persie escolheu Mats Deijl como lateral-direito, embora Read tenha recebido uma chance como reserva.

“Com o Read, temos que avaliar”, enfatizou Van Persie na coletiva de imprensa de sexta-feira, antes da partida fora de casa contra o Fortuna. “Vamos ver no sábado como foi o nosso desempenho durante a semana.”

“Givairo está na convocação neste fim de semana e, então, tudo depende de como o jogo se desenrolar”, disse o técnico do Feyenoord, que tem grande apreço pelo lateral-direito, agora recuperado. “Read é um jogador fantástico, que gostamos de ter em campo.”

Van Persie deixou claro na coletiva de imprensa que os três pontos em Sittard são a prioridade máxima. “Vencer é o mais importante, especialmente agora. Há a possibilidade de Givairo entrar em campo, mas isso também depende do andamento da partida.”

Read já impressionou no Feyenoord e foi citado várias vezes como possível contratação do Bayern de Munique. Os alemães parecem ter que pagar pelo menos 30 milhões de euros pelo zagueiro de 19 anos, que tem contrato com o De Kuip até meados de 2029.