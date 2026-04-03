Van Persie elogia os jovens talentos do Feyenoord, um dos quais parece estar na convocação para o jogo de domingo

No Feyenoord, durante a última semana de jogos internacionais, vários jogadores das categorias de base participaram dos treinos da equipe principal do clube. Robin van Persie está muito satisfeito com o que dois jovens talentos demonstraram no campo de treino do time de Roterdã.

“Treinaram com um grupo reduzido na semana passada, porque muitos jogadores estavam fora com suas seleções”, esclareceu Van Persie, que enfrenta o FC Volendam com sua equipe no domingo, durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira no De Kuip.

“Assim, os jovens jogadores têm a chance. E isso é bem legal”, continua o técnico do Feyenoord. “Dois deles se saíram muito bem e também treinaram hoje (sexta-feira, red.). Foram Jivayno Zinhagel e Ilia Grootfaam. Isso realmente me deixa feliz.”

A presença da dupla teve um efeito positivo no grupo de jogadores, avalia Van Persie ao final da semana de treinos. “Bons jogadores da base são frescos e puros. E fazem uma jogada quando acham que é possível. Isso também tem um efeito positivo no restante dos jogadores.”

“Quando você vê como Grootfaam e Zinhagel jogam com liberdade, isso faz todo o sentido. Eles ainda não passaram por muitas coisas e encaram o futebol com muita pureza. Isso estimula os jogadores mais velhos, e foi possível ver isso acontecer”, afirmou Van Persie, satisfeito.

Grootfaam (16) pode atuar como meio-campista ofensivo e ponta. De acordo com o Feyenoord Youth Watcher, o jovem talento, que já passou pelo Ajax, está na lista de convocados do Feyenoord para o jogo de domingo.

Zinhagel também tem dezesseis anos e atua principalmente como ponta esquerda, sendo destro. Ele joga principalmente nas categorias Sub-19 e Sub-21 do Feyenoord. Assim como Grootfaam, Zinhagel tem um passado no Ajax, enquanto o atacante também vestiu a camisa do Sparta Rotterdam.