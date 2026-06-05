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Ruud van NistelrooijImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Van Nistelrooij está ausente da seleção holandesa por motivos pessoais

Holanda
Copa do Mundo

Ruud van Nistelrooij não compareceu ao primeiro treino da seleção holandesa em Nova York. O assistente técnico da seleção teve que faltar à sessão de treino da Oranje por motivos pessoais, segundo informou o jornal De Telegraaf nesta sexta-feira, após consultar a KNVB.

Van Nistelrooij ficou na Holanda. O braço direito do técnico Ronald Koeman se juntará ao grupo mais tarde, na preparação para a fase de grupos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Isso acontecerá no domingo, um dia antes de a seleção holandesa disputar um amistoso em Nova York contra o Uzbequistão. “Não se trata de uma situação de risco de vida”, enfatiza o observador da Oranje, Mike Verweij.

Van Nistelrooij já havia participado como assistente técnico em um grande torneio. Isso aconteceu em 2021, quando a seleção holandesa, sob o comando de Frank de Boer, foi eliminada pelas quartas de final do Euro pela República Tcheca.

O ex-atacante já havia sido cogitado para auxiliar Koeman como assistente. No entanto, o Euro 2020 foi adiado por um ano devido à pandemia de coronavírus, enquanto Koeman assumia o comando do FC Barcelona. Um ano depois, Van Nistelrooij finalmente integrou a comissão técnica da seleção holandesa.

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O assistente técnico de 49 anos retornou à KNVB em janeiro deste ano. Koeman vê nele alguém capaz de transmitir bem sua experiência em torneios aos jogadores da seleção. Erwin Koeman e Wim Jonk são os outros assistentes.

Van Nistelrooij já havia trabalhado nas categorias de base do PSV e também foi técnico principal em Eindhoven por algum tempo. Seguiram-se passagens breves pelo Manchester United e pelo Leicester City, que sob sua liderança foi rebaixado da Premier League.

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